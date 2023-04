Der „Blaue Stern“ in Theißen wird in Zeitz als Dorfgemeinschaftshaus geführt, obwohl es als solches nicht genutzt wird. Wie es dazu gekommen ist.

Stadtentwicklung in Zeitzer Ortsteilen

Theissen/MZ - Als 2005 die Abrissbagger in der Weißenfelser Straße 2 in Theißen loslegten, war die Hoffnung groß, den „Blauen Stern“ nach langem Leerstand neu zu beleben. Damals wurde der marode Saal neben der ehemaligen Gaststätte abgebrochen, mit dem Ziel, diesen wieder neu zu errichten. Doch fast 20 Jahre später wächst an dessen Stelle Gras. Das ehemalige Gasthaus, dessen Giebel und Hauseingang jeweils ein blauer Stern ziert, strahlt hingegen saniert.