Vandalismus am Platz der deutschen Einheit.

In Zeitz ist ein Toilettenhäuschen erheblich beschädigt worden.

Zeitz/MZ - Am Platz der deutschen Einheit in Zeitz ist ein Toilettenhäuschen erheblich beschädigt worden: Unbekannte hatten die Tür der Anlage mit einem Werkzeug aufgebrochen, teilte die Polizei mit. Den Beamten war die Sachbeschädigung am Freitagmorgen angezeigt worden.