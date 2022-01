Einbrecher sind in der Stadt Zeitz auf Tour

In Zeitz sind Einbrecher auf Tour. Aber nicht immer gelingt es ihnen, in Räume einzudringen.

Zeitz/MZ - Unbekannte sind in der Zeitzer Brüderstraße in ein Geschäft eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ist es den Tätern gelungen, die Eingangstür aufzuhebeln. Nach erstem Augenschein haben die Einbrecher nichts mitgenommen. Entdeckt wurde die Tat am Dienstagmorgen. In der Zeitzer Badstubenvorstadt haben Unbekannte versucht, die Tür zu einem Geschäft aufzubrechen. Laut Polizei gelangten die Täter aber nicht in die Räume. Ob ein Zusammenhang zu dem Einbruch in der Brüderstraße besteht, prüfe die Polizei noch.