Zeitz/MZ - Diebe sind im Laufe des Wochenendes in Zeitz in eine Bildungseinrichtung in der Geschwister-Scholl-Straße eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Diebe in die Räume, indem sie ein Fenster aufgebrochen haben. In dem Gebäude haben sie einen Getränke- und einen Süßwarenautomaten aufgebrochen, deren Geldfächer jedoch leer waren. So seien sie ohne Beute wieder abgezogen, so die Polizei.