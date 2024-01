Bauarbeiten in der Zeitzer Weberstraße sind nicht wie zunächst geplant nach zwei Tagen Geschichte.

Ein Teil der Weberstraße in Zeitz bleibt vorerst gesperrt

Die Weberstraße ist derzeit in Richtung Schützenstraße gesperrt.

Zeitz/MZ. - Wie lange ist die Weberstraße in Zeitz nur in Richtung Kalktor befahrbar? Eine Frage, die aktuell nicht sicher beantwortet werden kann. Fakt ist, dass die Straße nahe des Kalktors auf der Seite des Goetheparkes am Dienstagmorgen wegen notwendiger Bauarbeiten halbseitig gesperrt werden musste.