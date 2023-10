In Zeitz und Umgebung gab es am Dienstag einiges zu erleben. Ein Rückblick mit Bildern.

Zeitz/Droyssig/Osterfeld/MZ - Dieser Dienstag gehörte in Zeitz und Umgebung vor allem den Radfahrern: Nach ersten Schätzungen in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst waren es an die dreieinhalbtausend Kinder, Frauen und Männer, die am Tag der deutschen Einheit auf ihren Drahteseln zwischen Zeitz und Crossen unterwegs gewesen sind.