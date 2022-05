Ein Stück Stadtgeschichte von Zeitz: Vom Leiterwagen zur Kinderkutsche

In der Zekiwa-Schau werden in der Moritzburg die Modelle von 1950 bis 1990 gezeigt.

Zeitz/MZ - Ob Ernst Albert Naether es sich je auch nur im Traum hätte vorstellen können, wie sich die Kinderwagenproduktion einmal entwickeln würde? Er hatte in der Stadt, in der er nach seiner Wanderschaft, die ihn bis in die unendlichen russischen Weiten geführt hatte, 1846 als kleiner Handwerker im Hinterhof der Judenstraße 2 die ersten Kinderwagen noch ganz nach traditioneller Art der Leiterwagen mit gewölbter Plane und Deichsel gebaut. Und in der selben Stadt rollte im Jahr 1978 alle sieben Sekunden ein fertiges „Babyfahrzeug“ über eine eigens auf seinem früheren Werkgelände errichtete Bandbrücke zum Versandlager...