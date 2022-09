Ein Riese wächst im Kaffe-Garten in Predel

Predel/MZ - Groß, größer, Banane - Rolf Majonek hat in diesem Sommer einen besonders grünen Daumen. Denn die Bananenstaude in seinem Garten ist riesig geworden und misst stolze 5,20 Meter hoch. „Vor drei Jahren habe ich den Bananenbaum aus dem Topf in der Erde gepflanzt, seitdem ist er mächtig gewachsen“, erzählt Majonek. Die Pflanze steht mitten in der Sonne, dazu windgeschützt in der Nähe des Hauses. An heißen Sommertagen bekam sie zehn Liter Regenwasser. Doch man braucht ein Gefühl für die richtige Menge, denn Bananen lieben weder Trockenheit noch Staunässe. Je größer die Pflanze, desto mehr Wasser braucht sie. Der Boden darf vor allem nicht austrocknen. Einmal im Monat wird die Banane auch gedüngt. Rundherum gedeihen wilde Ableger, sieben Exemplare davon gibt es bereits. Einige davon sind schon wieder recht stattlich. Und Majonek hat bereits mehrere Triebe abgemacht und in Töpfe gepflanzt. Weil auch diese Pflanzen schnell wachsen, gehört jährliches Umtopfen zum Pflichtprogramm.