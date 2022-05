Ein Platz für Wuff und Wau: Wann gibt es endlich eine Hundewiese in Zeitz?

So schön tobt es sich auf einer Hundewiese. In vielen, auch Nachbarorten von Zeitz, gibt es schon welche. Hier ist sie seit 2017 versprochen.

Zeitz/MZ - Seit Jahren warten Zeitzer Hundehalter auf eine Hundewiese. Bisher vergebens. Doch wer sein Leben mit des Menschen bestem Freund verbringen will, der muss nun auch in Zeitz tiefer in die Tasche greifen: Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Hundesteuer erhöht.