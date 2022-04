Ein Hausarzt neu in Zeitz

Zeitz/MZ/ank - Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) polimed.Zeitz am Platz der deutschen Einheit hat einen Facharzt für Allgemeinmedizin neu eingestellt. Es trägt nach eigenen Angaben so in Zusammenarbeit mit der kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt zur Entspannung der Hausarztsituation in Zeitz bei. Damit arbeiten nach Unternehmensangaben nun drei Hausärzte am Standort in Zeitz-Ost. Um auch weitere Schließungen von Hausarztpraxen zu kompensieren, seien bereits weitere Gespräche mit Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern im Gang. Man sei optimistisch, dass es bald zu einer weiteren Stabilisierung bei der hausärztlichen Versorgung kommen werde. Wie das MVZ weiter mitteilt, ergänzen ab sofort zwei Fachärztinnen für Neurologie und ein Kardiologe das Team.