Ein bisschen Italien beim Anradeln der Weinroute entlang der Weißen Elster bei Zeitz

Nach dem Abradeln im Herbst geht es wieder nach Thüringen. Vor allem das Schloss in Crossen dürfte für viele Besucher Neuland sein.

Crossens Bürgermeister Uwe Berndt führt am Sonntag Interessierte durch das Schloss.

Crossen/Droyssig/MZ - Wenn es am kommenden Sonntag, 1. Mai wieder heißt „Anradeln der Weinroute“ entlang der Weißen Elster geht es von Zeitz nicht nur in die Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst mit zahlreichen Stationen (die MZ berichtete). Nach dem Abradeln am 3. Oktober 2021 ist nämlich Thüringen zum zweiten Mal mit dabei. Neben Ahlendorf und Silblitz freut sich auch Crossen auf zahlreiche Gäste.