Ein besonderes Wir-Gefühl: Zum Auftakt der Schwarzbiernacht in Zeitz gibt es Ostrock mit Wolfgang Ziegler

Wolfgang Ziegler, Star ohne Allüren, wird die Schwarzbiernacht in Zeitz mit Ostrock eröffnen. Was ihn immer wieder am Miteinander mit dem Publikum reizt.

Zeitz/MZ - Wenn am 11. Juni die 25. Köstritzer Schwarzbiernacht in Zeitz eröffnet wird, dann wird er auf der Bühne stehen: Wolfgang Ziegler. Ostrock-Klassik vom Feinsten zusammen mit dem Berlin String Ensemble wird dann geboten. Keine ostalgische Musikshow, was Ziegler wichtig ist, sondern zeitlos gute Musik für Jung und Alt, für Familien, zum Mitsingen und einfach zum Genießen, dass nach Corona wieder etwas geht. Vor seinem Auftritt in Zeitz sprach Angelika Andräs mit dem gestandenen Musiker - Keyboarder, Komponisten, Sänger und Produzenten.