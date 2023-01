Ein 16-Jähriger räumt mit seinen Tauben Pokale ab

Minkwitz/MZ - Elias Müller ist ein Tausendsassa: Er tritt bei der Reudener Karnevalsgesellschaft am Wochenende in die Bütt und kümmert sich um die Tontechnik. Der junge Mann engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Minkwitz, liebt das Fotografieren, spielt Keyboard und züchtet Tauben. In diesen Tagen steht vor allem die Geflügelzucht in seinem Focus. Der 16-Jährige nimmt an diesem Freitag und am Samstag an der Ausstellung in Könderitz teil und stellt 14 seiner Tauben den Preisrichtern vor.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.