Ehrung für junge Künstler

Zeitz/MZ/ank - Esther Harloff hat bei der diesjährigen Vergabe der Förderpreise aus der Zeitzer Arthur-Wolfsohn-Stiftung das große Los gezogen und den Hauptpreis gewonnen. Die 18-jährige Sängerin aus Predel, die nach dem Abitur auch Gesang studieren möchte, ist Donnerstagabend in Rahmen eines Festakts im Theater Zeitz im Capitol geehrt worden. Ihr Preis ist eine Zuwendung in Höhe von 600 Euro. Weitere aktuelle Preisträger der Wolfsohnstiftung sind Moritz Linsel, der „einzigartige“ T-Shirts gestaltet, und die Jugendgruppen des Tanzzentrums Zeitz mit orientalischem und zeitgenössischem Tanz. Geehrt wurden weiterhin die Sängerin Saskia Hildebrandt, der Violinist Maxime Leander Schmidt und die Funkengarde des Zeitzer Carneval Vereins Grün-Weiß. Insgesamt sind 2.300 Euro vergeben worden. Die Wolfsohnstiftung ist 1997 von Herta Wolfsohn im Gedenken an ihren von den Nazis ermordeten Schwiegervater Arthur Wolfsohn gegründet worden.