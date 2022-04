Ehemaliger Denkmalpfleger in Zeitz: Abriss vom Stammhaus der Naether-Kinderwagen schmerzt

Der Komplex Judenstraße 2 in Zeitz, von wo aus Kinderwagen in die Welt gingen, wurde 1996 abgebrochen.

Zeitz/MZ/and - Eberhard Wirth, ehemals Denkmalpfleger in Zeitz, erinnert sich noch gut an das Jahr 1996. Da wurde das Haus in der Judenstraße abgerissen, in dem Ernst Albert Naether begonnen hatte, Kinderwagen zu bauen. Eine Gedenktafel oder eine Plastik als Ersatz, das ist für ihn der falsche Umgang mit der Zeitzer Stadtgeschichte, wie er sagt.