Zeitz/MZ - Leuchtendes Gelb der Quitten und Sonnenblumen, feine, blaue Veilchenblüten - auf den Aquarellen von Charlotte Petersohn lässt sich ein frohes Farbenspiel entdecken. „Es soll Lust auf mehr machen, besonders in der heutigen Zeit“, meint die gebürtige Breslauerin, die in Kindheitstagen selbst den Schrecken des Kriegs erlebt hat. „Blüten, Früchte, Farben - Leben und Zuversicht in Aquarell“ heißt daher auch der Titel ihrer Ausstellung, die am Montag, 6. März, um 17 Uhr im Steintorturm in Zeitz eröffnet wird.

