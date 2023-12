Nur die dafür vorgesehenen Bereiche an der Elsterstraße in Zeitz waren überflutet. Die Bilder erinnern dennoch an 2013.

Zeitz/MZ. - Ein reißender Fluss am Wehr bei Wetterzeube, überschwemmte Wiesen in der Elsteraue, Wasser auf Wiesen und Radweg und ein Pegelstand von 4,27 Meter in Zeitz: Das Hochwasser der Weißen Elster an Heiligabend und den Feiertagen beschwor die Bilder von 2013 herauf. Auch wenn es glimpflich abging, lag der Pegelstand über Stunden im Alarmbereich 2. Und in anderen Teilen des Landes ist die Lage noch angespannt: Das Wetter der kommenden Tage und die Schneeschmelze werden entscheiden, wie es weitergeht.