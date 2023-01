Zeitz/MZ

Der Fahrer eines E-Scooters ist bei einer Kollision mit einem Pkw am Sonntagnachmittag in Zeitz verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Pkw in der Stephansstraße in Richtung Albrechtstraße unterwegs und hat dabei die Vorfahrt des E-Scooters nicht beachtet. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des E-Scooter so stark verletzt, so dass er ins Krankenhaus gebracht wurde.