Dutzende Menschen beteiligen sich in Zeitz am Frühjahrsputz

Zeitz/MZ/ank - Dutzende Menschen haben am Samstagvormittag dafür gesorgt, dass Zeitz ein gutes Stück schöner, vor allem aber sauberer geworden ist. Sie haben sich am Frühjahrsputz beteiligt, zu dem die Stadtverwaltung aufgerufen hatte. Allein vom Altmarkt aus sind etwa 50 Kinder, Frauen und Männer losgezogen, um Unrat von Straßen, Wegen, Grünanlagen und Plätzen zu sammeln. Ausgestattet waren sie mit Müllgreifern, blauen Säcken und Handschuhen. Die Summe der Teilnehmer gab die Stadt mit etwa 100 an. Denn nur ein Teil der Aktiven war vom Altmarkt aus gestartet. Andere hatten sich an weiteren Plätzen getroffen, die zuvor festgelegt worden waren und sind dann losgezogen.

Greifer, blauer Sack und Sammeleimer gehörten zum Frühjahrsputz. (Foto: Torsten Gerbank)

Müll gesammelt wurde zum Beispiel in der Innenstadt, in der Donaliesstraße, am Schwanenteich, auf der Streuobstwiese nahe der Röntgenstraße, im Wochenbett. Nicht nur Papier, Glas und Blechdosen wurden dabei gesammelt und in Säcke gestopft. Zu den Fundstücken gehörten ebenso Fernsehteile und anderer Schrott. Die auch für den Bereich Ordnung und Sicherheit zuständige Bürgermeisterin Kathrin Weber wertete den Frühjahrsputz als Erfolg und sagte zur Teilnahme, dass sie super sei.