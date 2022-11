Durch Zufall die Liebe zum Theater entdeckt - und nun selbst am Pult dabei

Axel Wilhelm sitzt seit diesem Jahr abwechselnd mit seinen Kollegen im Neuen Theater hinten an der Technik.

Zeitz/MZ - Die Liebe fürs Theater kam für Axel Wilhelm unerwartet. Doch begeistert sitzt der Zeitzer seit einem Shakespeare-Stück für das Neue Theater am Pult und sorgt für Licht und Ton auf der Bühne. „Arbeit im Kollektiv macht Spaß“, findet Wilhelm, der sich in kurzer Zeit ins Team eingegliedert hat. Thomas Drescher hat ihn in der Technik eingewiesen.