Der Zeitzer Radfahrer Oliver Romahn feiert größten Erfolg seiner Laufbahn. Für Rennen „Rund um die Landskrone“ in Görlitz trainerierte er sich sieben Kilo weg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Droyssig/Zeitz/MZ - Der Zeitzer Radfahrer Oliver Romahn ist am Wochenende Deutscher Meister in der Altersklasse Masters II der 39- bis 49-Jährigen geworden. Der 42-Jährige setzte sich nach 121 Kilometern beim altehrwürdigen Rennen „Rund um die Landskrone“ in Görlitz vor allem gegen ein sehr ambitioniertes Team durch.