Droyßig soll weiter wachsen

Das Bauland am Döschwitzer Weg in Droyßig für bis zu elf Einfamilienhäuser

Droyssig/MZ - Während in zahlreichen anderen Orten der Region die Einwohnerzahlen eher sinken, wächst Droyßig. Das Bärendorf wird immer beliebter als Wohnstandort, auch für Menschen von weiter weg. Deswegen hat der Rat der Gemeinde jetzt den Weg für ein neues Wohngebiet frei gemacht. Am Döschwitzer Weg, Ecke Quesnitzer Weg, sollen auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei bis zu elf neue Einfamilienhäuser entstehen. „Wir haben wöchentlich durchschnittlich zwei Anfragen für das Wohngebiet, vor allem von jungen Familien aus dem Leipziger Raum. Droyßig hat eine magische Anziehungskraft“, berichtete Tobias Miersch von einer Investorengruppe aus Naumburg in der Versammlung.