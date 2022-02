Droht dem Hyzet-Clubhaus das Aus?

In der Gemeinde Elsteraue klafft ein Millionen-Loch im Haushalt. Aus diesem Grund will die Verwaltung keinen Zuschuss mehr für das Klubhaus zahlen.

Ein Blick in das Hyzet Kultur- und Kongresszentrum in Alttröglitz. In Zeiten der Corona-Pandemie blieb der Saal über viele Monate leer.

Alttröglitz/MZ - Ist die Zukunft des Hyzet Kultur- und Kongresszentrums in Alttröglitz gefährdet? Diese Frage stellt sich in naher Zukunft. Denn Andreas Buchheim (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Elsteraue, möchte den jährlichen Zuschuss von 8.000 Euro komplett streichen. Das ist eine von insgesamt 16 geplanten Maßnahmen, die zur Konsolidierung des Haushaltes der Elsteraue beitragen sollen. Denn in der Gemeindekasse klafft allein im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag von rund fünf Millionen Euro. Im Jahr 2023 könnten es laut Finanzplan schon 7,4 Millionen sein. Aus diesem Grund beschäftigt sich der Ausschuss für Schule, Bildung und Soziales am Donnerstagabend mit dem Haushalt und der Konsolidierung.