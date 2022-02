Droht Aus für das Gymnasium in Meuselwitz?

Meuselwitz/MZ - Hat das Gymnasium in Meuselwitz eine Zukunft oder wird es im nächsten Jahr geschlossen? Diese Frage beschäftigt Lehrer und Schüler in Thüringen. Mehr als 5.000 Unterschriften wurden seit Weihnachten für den Erhalt des Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasiums gesammelt. Auch in Spora und Nißma, Rehmsdorf und Staschwitz sowie in der Gemeinde Schnaudertal haben Menschen dafür unterschrieben, denn rund 50 Kinder aus der Grenzregion in Sachsen-Anhalt besuchen das Gymnasium in Thüringen. Lehrer Jürgen Schreiber hat im Thüringer Landtag eine Petition zum Erhalt der Schule eingereicht.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Gratis testen Jetzt registrieren und 3 exklusive MZ+ Artikel gratis lesen. Artikel Gratis Winter-Spezial 2 Monate MZ+ zum Vorteilspreis von nur 2 €/Monat lesen. 2 Monate für 2 €/Monat* 6 Monate nur 3,99€/MON MZ+ im 1. Monat gratis und anschließend 6 Monate zum Vorteilspreis lesen. 0,00 €/1. Monat** * nach dem Angebotszeitraum dann für 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt. **ab dem 8. Monat 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt. Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.