Katja und Wolfram Wendland engagieren sich gegen die Schließungen von Geburtshilfe und Kinderstation am Zeitzer SRH-Klinikum. Sie initiierten eine Online-Petition.

Zeitz/MZ - Als die MZ am 27. und 28. Februar von der drohenden Schließung der Geburtshilfe und der Kinderstation im SRH-Klinikum Zeitz berichtete, reagierte eine Zeitzer Familie sofort: Katja und Wolfram Wendland initiierten eine Online-Petition zum Erhalt der Stationen und meldeten für den 20. März eine Protestkundgebung auf dem Altmarkt an. Was sie bewegte und wie sie die Situation sehen, wollte Angelika Andräs von ihnen wissen.