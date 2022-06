Drogenprozess - Pistole an den Kopf gehalten: Wie ein Zeitzer von seinem Freund gerettet wurde

Gebürtiger Zeitzer ist stark bedroht worden. Dem 42-jährige Zeitzer wird vorgeworfen, zwischen März 2020 und Mai 2021 kiloweise mit Marihuana und Crystal Meth gehandelt zu haben. Warum er in die Sache hineinrutschte.

Zeitz/Halle (Saale)/MZ - Am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht in Halle gegen einen 42-jährigen gebürtigen Zeitzer wegen massiven Drogenhandels hat der Angeklagte einzelne Anklagepunkte zugegeben. So gab er den Verkauf von einmal einem Kilogramm Crystal Meth zum Preis von 19.000 Euro und einem weiteren halben Kilogramm, mit dem er 11.500 Euro Erlös erlangte, zu.