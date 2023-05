Landgericht bietet 28-Jährigem Vergleich an. Der Mann aus Zeitz hatte größere Mengen Drogen in Leipzig gekauft.

So sieht die Droge Crystal Meth aus. Ein Zeitzer muss sich vor dem Landgericht verantworten. Er hatte in leipzig kiloweise die Droge verkauft und dann damit im Burgenlandkreis (Zeitz) gehandelt.

Zeitz/Halle/MZ - Weil er Drogen in Größenordnungen gehandelt haben soll, muss nun ein 28-Jähriger aus Zeitz damit rechnen, für viele Jahre hinter Gitter zu landen. Allerdings hat das Landgericht in Halle dem Zeitzer am ersten Verhandlungstag einen Vergleich angeboten. Bei einem Geständnis könnten so zwei von fünf Anklagepunkten eingestellt werden und nicht mehr Teil des Gerichtsverfahrens sein. Für alle übrigen Taten, die ihm vorgeworfen werden, könnte es insgesamt eine Haftstrafe von viereinhalb bis fünfeinhalb Jahren für ihn geben.