Polizisten stoppen eine Drogenfahrt in Zeitz.

Zeitz/MZ - In der Geraer Straße in Zeitz hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag eine Drogenfahrt beendet. Bei der Kontrolle eines Pkw-Fahrers ist nach Polizeiangaben ein Drogenschnelltest positiv ausgefallen. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.