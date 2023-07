Besonderes Gastspiel in Zeitz

Der Dresdner Kreuzchor kommt am Mittwoch auf seiner Sommertour nach Zeitz.

Zeitz/MZ/yve - Zu einem besonderen Gastspiel lädt der Förderverein Eule-Orgel im Zeitzer Dom ein. Am Mittwoch, 5. Juli, macht der Dresdener Kreuzchor auf seiner Sommertour Station in Zeitz. Rund 400 Karten wurden bereits verkauft. Weitere Karten gibt es für 25 Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 18 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr.