Dreister Diebstahl im Paradies

Profen/MZ - „Das hab ich in 40 Jahren als DJ noch nicht erlebt“, sagt Olaf Ditzmann. Am Freitagabend legte der Zeitzer zur 900-Jahr-Feier in Profen Tanzmusik auf. Es herrschte wunderbare Stimmung im so genannten Paradies. Doch am Samstagmorgen war alles dahin. Es fehlten vier große Boxen der Marke Bose. „Wir haben die Technik im Zelt stehen lassen. Dieses wurde abgeschlossen und sollte durch einen Sicherheitsdienst bewacht. Doch irgendwas ist da wohl schief gelaufen“, sagt Ditzmann. Nach MZ-Informationen soll es Problem mit dem Sicherheitsdienst gegeben haben, dieser sei nicht gekommen, so dass die Technik teilweise unbewacht im Zelt gestanden haben soll.

