Drei Millionen Euro für die Feuerwehr in Tröglitz

In Tröglitz wird ein neues Gerätehaus geplant. Ingenieurbüros stellen erstmals ihre Modelle öffentlich vor. Was gebaut werden soll.

So könnte laut Architektin Isabella Bollmann das Feuerwehrgerätehaus in Tröglitz aussehen.

Tröglitz/MZ - Es geht voran: In der Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Elsteraue stellten drei Planungsbüro erstmals ihre Entwürfe für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Tröglitz vor. Unterm Strich ist eine Investition von rund drei Millionen Euro geplant. In dieser Summe nicht enthalten sind die Kosten für die Planung. Weiterhin soll ein neues Tanklöschfahrzeug für rund eine halbe Million Euro kommen. „Der Neubau wird nicht gefördert, aber für das Auto sollen wir 150.000 Euro Förderung erhalten“, sagt Peggy Berger, stellvertretende Bürgermeisterin in der Elsteraue.