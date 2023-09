Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Aufregung in der Kita im Zeitzer Platanenweg. Füchse wurden in der Bergsiedlung und auch in der dortigen Kita schon mehrfach gesehen. Jetzt scheinen drei Tiere im Sandkasten der Kita übernachtet zu haben und am Donnerstagmorgen wurden sie gefilmt. Vier Gruppen mit insgesamt 46 Kindern und elf Erzieherinnen sowie der Kita-Leiterin besuchen die Einrichtung. Normalerweise gehen sie in die Kita Kinderträume in die Zeitzer Albrechtstraße. Doch weil dort gebaut wird, zogen sie vor etwa einem Jahr in die Bergsiedlung um. Denn Räume der ehemaligen Kinderkombination Pittiplatsch stehen leer und wurden schon mehrfach als Ausweichquartier genutzt. Auf der einen Seite befindet sich die Musikschule Klangkiste, auf der anderen Seite sind jetzt die Kinder. Im Garten stehen Sandkasten und Spielgeräte. Es gib viele Bäume und schattige Plätze, hier fühlen sich Fuchs und Kinder wohl.