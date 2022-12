Drei Frauen mit Herz in Zeitz

Unternehmerinnen aus Zeitz, Laucha und Profen arbeiten zusammen und bieten Senioren im Dreiländereck unterschiedliche Hilfen an. So können sie zu Hause alt werden.

Zeitz/MZ - Gemeinsam einkaufen und spazieren gehen, Begleitung zum Arzt oder Friseur, mal etwas vorlesen oder einfach nur nette Gespräche führen - diese Hilfen im Alltag bietet Andrea Heinicke-Huybs an. „Mein Mann wurde pflegebedürftig und brauchte Hilfe. So kam ich zum ersten Mal mit dieser Thematik in Berührung“, erzählt die Frau aus Laucha. Über diese tägliche Arbeit lernte die 57-Jährige und merkte dabei schnell, dass sich viele in diesem Metier gar nicht so gut auskennen. „Oft wissen Betroffene nicht, dass die Pflegekassen dafür zusätzliches Geld bereitstellen, sobald ein Pflegegrad vorhanden ist“, erzählt sie weiter. Aus den eigenen Erfahrungen mit ihrem Mann gab sie zunächst sechs weiteren Menschen Hilfe.