Zeitz/MZ - Jessica Schumann ärgert sich. „Ich wohne in Meuselwitz und arbeite als Verkäuferin in Zeitz. Jetzt brauche ich länger, weil ich fast jeden Tag an der provisorischen Ampel auf der B 180 warten muss“, sagt Jessica Schumann. Dabei fragt sie sich, was diese Umleitung überhaupt soll. „Ich arbeite im Michael-Park, fahre wie immer nach Zeitz, in der Niederkirchner-Straße runter und durch Rasberg ganz normal auf Arbeit. Ich verstehe die Ausschilderung nicht“, sagt sie.