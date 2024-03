Im Juni finden Kommunalwahlen statt, die MZ hörte sich dazu in der Gemeinde Esteraue um. Manche Ortsbürgermeister treten nicht wieder an. Gibt es genug neue Bewerber?

Drei Amtsinhaber in der Elsteraue hören auf

Im Juni wird in der Elsteraue gewählt.

Alttröglitz/MZ. - Am 9. Juni dieses Jahres stehen die Kommunalwahlen bevor. In der Gemeinde Elsteraue leben 7.882 Einwohner, davon sind 6.832 wahlberechtigt. Zur Einheitsgemeinde gehören zehn Orte und die MZ fragte Ortsbürgermeister, ob sie wieder zur Wahl antreten. Die Ortsbürgermeister Sigrid Plaul für Könderitz und Jens Keinitz aus Profen hat die MZ bisher nicht erreicht und konnten daher nicht gefragt werden. Manche Antwort überrascht. So wollen drei Amtsinhaber nicht mehr antreten.