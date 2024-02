Am Sonntagnachmittag kam es auf der B 180 zu einem dramatischen Unfall. Ein Fahrer flüchtete zu Fuß und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Die Suche nach dem Flüchtigen läuft.

Loitsch/MZ - Am Sonntag gegen 12 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der B 180. Ein Pkw kam aus Meuselwitz und fuhr in Richtung Zeitz. Wie die Polizei weiter mitteilt, kam ein zweites Fahrzeug aus Richtung Loitsch und beachtete die Vorfahrt nicht, sondern fuhr auf die Bundesstraße. So kam es zum Crash auf der B 180.

Wie die Polizeisprecherin Ulrike Diener sagt, sei der Unfallverursacher zunächst zu Fuß in Richtung Tröglitz geflüchtet und dann vermutlich in ein anderes Auto gestiegen.

Ermittlungen und Zeugensuche

Der Flüchtende sei vermutlich verletzt, denn es gab laut Polizei Blutspuren in seinem Auto. Am Nachmittag lag noch Glas auf der B 180, waren Verkehrszeichen umgeknickt und beschädigt. Die Ermittlungen laufen.

Lesen Sie auch: 47-jährige Autofahrerin stirbt bei Crash auf der B 180 nahe Zeitz

Erst in der vergangenen Woche kam eine 47-jährige Frau aus der Elsteraue auf der B 180 ums Leben. Dieser Unfall soll sich nicht weit weg von der Kreuzung ereignet haben.