Drahtseilbahn-Geschichten: Was Leute in Zeitz besonders interessiert

Pferdefuhrwerke gehörten in den 1950er Jahren noch zum Zeitzer Straßenbild. War die Drahtseilbahn einmal außer Betrieb, erwies sich der VEB Kraftverkehr mit seinen Pferdestärken in Gestalt des Schleppers und Traktors IFA Pionier als verlässlicher Helfer beim Bezwingen des steilen Wendischen Berges.

Zeitz/MZ. - Sie ist offensichtlich noch in vielen Haushalten vorhanden, die Broschüre über die Drahtseilbahn in Zeitz. Dirk Steffen fiel nun beim Verfolgen der heimatgeschichtlichen Serie über den Maschinisten der Bahn eine Diskrepanz beim Bericht über den schweren Unfall auf. „Die Sterbedaten sind unterschiedlich. Was ist richtig?“ fragte er. Der „Fehler“ liegt in der Broschüre.