Dort, wo alles begann, steht jetzt der Kinderwagenzug von Zeitz nach Leipzig

Eine Bronzeplastik von Roland Lindner erinnert an Ernst Albert Naether und seinen Kinderwagenzug von Zeitz nach Leipzig. Sie wurde am Mittwochvormittag in der Zeitzer Judenstraße eingeweiht, wo im ehemaligen Haus Nummer 2 in der Naetherschen Werkstatt alles begann.

Foto: Angelika Andräs