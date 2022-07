Döbitzschen in der Elsteraue feiert 960-jähriges Bestehen

Döbitzschen/MZ - Junges Leben zieht im alten Dorf Döbitzschen in der Elsteraue ein. „Als ich vor sieben Jahren hergezogen bin, lebte kaum noch ein Kind im Ort. Inzwischen fand ein Generationenwechsel statt. Heute wohnen zwölf Mädchen und Jungen mit ihren Familien hier“, sagt Steffi Gottweis. Sie hat mit Marco Pfeiffer eine Familie gegründet. Sohn Moritz ist mit neun Monaten der jüngste Dorfbewohner und krabbelt munter durch den Garten. Seine Schwester Mimi ist fünf Jahre alt und besucht den Kindergarten in Könderitz. „Ich mag vor allem die Tiere und hab ein eigenes Meerschweinchen“, plaudert Mimi. Aber auch Hund, Katze und Kaninchen gehören dazu. „Es gibt im Dorf einen Spielplatz für die Kinder, einen Ententeich und auch Pferde“, erzählt Steffi Gottweis. Vor allem aber mag sie das Leben im Grünen, hegt die Blumen, baut Gemüse und Kräuter an. Und schön sei es, dass jeder jeden kennt. So sitzt man oft zusammen und plaudert.

