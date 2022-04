Digitalisierung in Zeitz: Sensoren und Netzwerk zeigen im Schlosspark neue Möglichkeiten

Zeitz/MZ/ank - Wie können Sensoren in das digitale System einer Stadt eingebunden werden und Interessenten über ein Netzwerk wichtige Informationen liefern? Genau das ist ab sofort in Zeitz nachzuvollziehen und zu erleben - im Schlosspark Moritzburg und sogar darüber hinaus.

Dazu hat das Digitalisierungszentrum Zeitz (DZZ) im Schlosspark, aber auch in der Rahnestraße Beispielanwendungen installiert. Das System wird an diesem Donnerstag eröffnet und trägt den Namen Lora-Park. Lora steht als Abkürzung für Long Range (Langstrecke). Letztlich geht es darum, per Sensor ermittelte Daten über ein spezielles Netzwerk über weite Strecken zu übertragen, um sie ortsunabhängig lesen zu können. Derzeit sind laut Digitalisierungszentrum fünf Sensor-Anwendungen unter anderem im Schlosspark eingerichtet. Dabei geht es um die Messung der Feuchtigkeit in zwei Blumenbeeten, um die Überprüfung des Wasserpegels im Johannisteich und im Mühlgraben sowie um die Messung der Feinstaubbelastung in der Zeitzer Rahnestraße. Zwei Sensoren für das Parkplatz-Management überprüfen laut Mitteilung den Belegungsstatus der beiden barrierefreien Parkplätze auf dem Parkplatz der Moritzburg. Der Lora-Park könne kontinuierlich ausgebaut werden, heißt es.

Das Projekt ist laut Digitalisierungszentrum in Kooperation mit der offenen Gemeinschaft The Things Network (Das Netzwerk der Dinge) Mitteldeutschland mit dem Ziel entstanden, ein für jedermann frei verfügbares, offenes Lorawan-Funknetz aufzubauen und einfache sogenannte Iot-Anwendungen durch den Besuch im Schlosspark für alle erlebbar zu machen. Iot bedeutet Internet of things (Internet der Dinge). Die Lorawan-Funktechnologie, heißt es, sei maßgeblich für die Entwicklung intelligenter Städte, weil sie die Übertragung von Daten über kilometerweite Funkstrecken bei geringem Stromverbrauch ermögliche. Das bekannte Wlan kann im Gegensatz dazu viele Daten über eine eher kurze Strecke übermitteln. Auch für den Lora-Park ist ein solches Lorawan-Funknetzwerk technische Grundlage. Wichtiger Baustein ist der neu installierte und als Gateway bezeichnete Funkknoten auf dem Rathausturm Zeitz (die MZ berichtete). Es sei der erste frei verfügbare Funkknoten dieser Art in der Region Zeitz und habe eine gute Reichweite über die Stadt.