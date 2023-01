Das am Mittwoch eröffnete Digital-Hub am Roßmarkt soll nicht nur die Verwaltung unterstützen.

Digitalisierung: Darum könnte Zeitz zum Vorreiter in der Region werden

Eröffnung des Digital-Hubs im Wow am Roßmarkt.

Zeitz/MZ - Das Co-Working-Büro „World of Work“ (Wow) hat seit Mittwoch einen neuen Mieter: Der Digital-Hub ist nämlich am Roßmarkt eingezogen und soll die Digitalisierung in Zeitz und Umland voranbringen. Betrieben wird es von dem IT-Dienstleistungsunternehmen Dataport.