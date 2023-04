Der Beginn der Radsaison ist in den Zeitzer Werkstätten spürbar. Wie groß der Andrang ist und was an den Drahteseln gemacht werden muss.

Zeitz/MZ - Die Temperaturen werden milder, die Sonne scheint öfter und damit steigt der ein oder andere auch wieder häufiger aufs Rad. In Zeitz mit seiner Hügellage kann das bekanntlich eine schweißtreibende Angelegenheit sein. Der Trend geht in der Stadt zum E-Bike, erzählt Thomas Händel vom Fahrraddienst Mende am Neumarkt. „Ein E-Bike ist in Zeitz nicht verkehrt“, meint der gelernte Kfz-Mechaniker.