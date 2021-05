Diese fünf Kriterien spielen die wichtigste Rolle

Zeitz - Wie attraktiv ist Zeitz als grüne Wohnstadt? Bieten die Vermieter und die Stadt alles, was neue Bewohner anzieht? In einer lockeren Reihe will die MZ dieser Frage nachgehen. In Gesprächen mit mehreren „Umzugswilligen“ hat sich durchaus herauskristallisiert, was junge Familien, aber auch Alleinstehende und Senioren von einer Stadt erwarten, in die sie ziehen würden. Wichtig ist vor allem, dass es freie und bezahlbare Wohnungen gibt. Doch damit erschöpfen sich die Wünsche und Vorstellungen noch lange nicht. Kinderbetreuung, Verkehrsanbindung, kulturelle Angebote und viel Grün sind weitere wichtige Punkte. In diesem Teil der losen Folge hat die MZ mit zwei Familien aus Leipzig und dem Leipziger Raum und einem Rentner-Ehepaar aus dem Burgenlandkreis gesprochen, was für sie bei der Wohnungssuche im Umfeld wichtig ist und das hier zusammengefasst.

Zuerst geht es natürlich um die Wohnung an sich. Ob zwei Zimmer, ob vier Räume, ob Balkon oder Garten hinterm Haus: Größe und Schnitt müssen passen. Eine Familie aus Leipzig mit fünf Personen hat zehn Angebote in passender Größe gefunden. Ein Ehepaar aus dem Umland von Zeitz, das in die Stadt ziehen will, weil sie sonst mit zunehmendem Alter wegen des schlechten Nahverkehrs auf dem Dorf festsitzen würden, suchte eine Zweiraumwohnung und fand etwa 20 durchaus gute Angebote von Zeitz-Ost über Innenstadt bis Stadtrandlage. Das Angebot an sich ist da. Das wird auch von allen als positiv bewertet. Besonders die Angebote der Wohnungsgenossenschaften und der Wohnungsbaugesellschaft WBG sowie private Angebote in Innenstadtlage wurden lobend hervorgehoben.

Dann kommt die Frage nach der Infrastruktur. Kann ich unter Umständen zu Fuß einkaufen gehen? Würde ich einen Hausarzt in der Nähe finden? Auch eine Bushaltestelle in kurzer Entfernung wird immer wieder als wichtiger Punkt genannt. Um Zum Beispiel die Anbindung zum Bahnhof, ins Klinikum oder zur Arztpraxis auch ohne Auto zu haben. Und zunehmend steht die Frage: Kann ich in meiner Wohnumgebung spazieren gehen, joggen, beginnt hier ein Radweg? Radfahrer haben es in Zeitz nicht leicht, denn Radwege sind in der Stadt immer noch eine Seltenheit. Allerdings ist die Anbindung an Elsterradweg oder Zuckerbahnradweg etwas, was durchweg gelobt wird. Nur dass man eben von Zeitz-Ost und selbst von Teilen der Innenstadt aus mit dem Auto zum Radweg fahren müsste, weil man ansonsten den Wendischen Berg oder die Rahnestraße mitten im Autoverkehr als Strecke zum Radweg nutzen müsste. Mit Kindern undenkbar, wie die eine Familie sofort einschränkt. Das Ehepaar, begeisterte Radfahrer, würde auch ungern zwischen den Autos vom Radweg in Bahnhofsnähe „nach oben schnaufen“.

Wer, wie die Familie aus Leipzig, gern nach Zeitz ziehen würde, der geht noch grundsätzlicher an die Entscheidung heran. Dass es ein Klinikum gibt, das noch dazu einen guten Ruf hat, das spricht für Zeitz. Wer mit Kindern umzieht, der schaut natürlich auch beim Punkt Schulen und Kitas genauer hin. Schöne Kindertagesstätten und sogar mit verschiedenen Konzepten fand die Familie schnell. Musste aber ernüchtert feststellen, dass nicht in jeder Platz für zwei Geschwisterkinder wäre. Was allerdings ein Problem ist, dass auch in anderen Kommunen auftreten würde, wie die Familie einschätzt. Zumindest wäre die Betreuung der Kinder mit akzeptablem Aufwand abzusichern. Unter Umständen aber mit längerem Weg verbunden.

Ernüchterung stellt sich bei der medizinischen Versorgung ein. So toll das Klinikum ist, so schwierig ist es für jemanden, der zum Beispiel von Leipzig zuzieht, in Zeitz einen Hausarzt zu finden. Eigentlich unmöglich, schätzt die Familie ein. Das Ehepaar würde seinen Hausarzt behalten und so lange es gesundheitlich machbar sei, die Fahrt in Kauf nehmen. Hinzu kommt das Problem mit Terminen bei Fachärzten. Eine zweite Familie, insgesamt drei Personen, hätte ebenfalls gut und gern eine passende Wohnung gefunden. Aber mit einem chronisch Kranken in der Familie ließ sie das Arztproblem dann doch in Nachbarkommunen suchen. Außerdem fanden sie bei den Wohnungen in ihrer gesuchten Größe - um die 100 Quadratmeter - keine in einem Wohnumfeld, das ihnen wirklich gefiel.

Kultur- und Freizeitangebote spielen eine viel größere Rolle, als manchem Vermieter und mancher Stadtverwaltung klar ist. Kino, Spielstätte im Capitol und kleinere Anbieter werden positiv aufgenommen. Dass es ein Kino gibt, kommt sehr gut an. Doch es bleibt das Fazit, dass Konzerte, Oper oder Schauspiel weiterhin in Leipzig oder Altenburg besucht würden. Und dafür müsste, wie das Ehepaar beschreibt, die Bahnanbindung deutlich besser sein. Denn es gäbe keine Möglichkeit nach einem Theaterbesuch „in aller Ruhe und angemessener Zeitspanne mit dem Zug nach Zeitz zu fahren“. Den dicksten Pluspunkt gibt es von allen Befragten für den Schlosspark Moritzburg. (mz)