Diese beiden Ju-Jitsu-Kämpfer aus Zeitz wollen Europa aufmischen

Zeitz/MZ - Vom 17. bis zum 21. Juli findet in der hessischen Stadt Maintal die Ju-Jitsu-Europameisterschaft statt. Dorthin wurde sie verlegt, nachdem in Israel, dem eigentlichen Austragungsort, die gewalttätigen Auseinandersetzungen begannen. Zwei Zeitzer Starter werden der deutschen Nationalmannschaft angehören und gleichfalls Sachsen-Anhalt sowie die Stadt Zeitz dort würdig vertreten, das teilte Silvio Klawonn, Chef der Kampfsportgemeinschaft in Zeitz mit.

Zum einen kämpft der 24-jährige Maximilian Strauch vom Kooperationsverein Hanau am Samstag in der Klasse bis 94 Kilo. Mit einer stattlichen Körpergröße von 1,90 Meter könne der sympathischen Athlet seinen Gegnern durchaus zu schaffen machen.

Max Strauchs Motto für die Meisterschaft: „Kampfgeist“

Jaschar Salmanow als weiterer Zeitzer Starter kämpft in der Klasse bis 69 Kilo und ist am Sonntag dran. In Salmanows Klasse sind noch 19 weiter Athleten, darunter auch die Top-Leute der letzten Meisterschaften. In Strauchs Klasse ist nicht ganz so viel los, was in der Gewichtsklasse nicht außergewöhnlich ist. Besonders ist auf jeden Fall, dass es der es der erste Wettkampf seit der Weltmeisterschaft 2019 in Abu Dhabi ist und die Punktevergabe im Part 1 etwas verändert wurde.

Max Strauch (Foto: Jan Stange)

Beide Sportler konnten vor der Europameisterschaft nicht testen, was in ihren Abläufen funktioniert, wie die Gegner drauf sind, was noch angepasst werden müsste. Es sei, so Klawonn, für die beiden Athleten ein bisschen wie der sprichwörtliche Sprung ins kalte Wasser, nachdem im letzten Jahr durch die Pandemie bedingt kaum Mattentraining möglich war.

Jaschar Salmanow gehe trotzdem positiv rein, denn bei den letzten Bundeskadertrainings habe er ein gutes Gefühl gehabt. Er selbst denkt: „Ein Platz auf dem Treppchen ist drin!“ Max Strauch gehe es genauso überzeugend an die Europameisterschaft heran. Er will ebenfalls auf jeden Fall eine Medaille für Deutschland beisteuern. Max Strauchs Motto für die Meisterschaft: „Kampfgeist“.