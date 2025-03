Dreister Diebstahl in Zeitz: Radlader verschwunden – doch dann taucht er beschädigt wieder auf!

Die Polizei ermittelt nach einem Baustellendiebstahl in Zeitz.

Zeitz/MZ - Von einer Baustelle in der Hilde-Coppi-Straße in Zeitz haben noch unbekannte Täter über das Wochenende einen Radlader sowie einen Bodenverdichter gestohlen. Ein Mitarbeiter der Baufirma stellte den Diebstahl am Montag fest und erstattete Anzeige. Einige Zeit später konnte der beschädigte Radlader laut Polizei auf einem Feldweg aufgefunden werden. Von der Rüttelplatte fehlte jede Spur. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.