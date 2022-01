Zeitz/MZ - Mehrere hundert Euro haben Diebe erbeutet, die über den Jahreswechsel in Zeitz in ein Büro eingebrochen sind. Wie die Polizei mitteilte, sind die unbekannten Täter in der Neumarktstraße in das Büro eingestiegen und haben dort alle Räumlichkeiten sowie die Schränke durchsucht. Nachdem am Montagmorgen der Einbruch festgestellt worden ist, haben Kriminaltechniker am Tatort Spuren gesichert. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern an.