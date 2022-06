Einbruch in ein Auto in Zeitz.

Zeitz/MZ - Mehrere nicht näher benannte Schlüssel haben Diebe erbeutet, die in der Nacht zum Dienstag in Zeitz in einen Pkw eingebrochen sind. Nach Polizeiangaben hatten die Diebe die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen, der in der Wendischen Straße geparkt war. Die Schlüssel haben sich in einer Tasche befunden, die auf dem Beifahrersitz abgelegt worden war.