Reuden/MZ - In der Nacht zum Montag ist in Reuden ein Pkw von unbekannten Tätern gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen älteren Ford Focus mit schwarzer Lackierung. Mit dem Auto sei zudem das Portemonnaie des Fahrzeugbesitzers gestohlen worden, so die Polizei, die Fahndungsmaßnahmen eingeleitet hat.