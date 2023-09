Die Polizei hat in Thüringen vier Männer fest genommen. Zuvor hatten diese in Zeitz in einem Supermarkt Tabak gestohlen.

Zeitz/Altenburg/dpa/MZ - Eine mutmaßliche Diebesbande ist in Thüringen erwischt worden, nachdem sie zuvor in Sachsen-Anhalt Beute gemacht haben soll. Ein Ladendetektiv hatte nach Polizeiangaben von Sonntag beobachtet, wie vier Männer aus einem Supermarkt in Zeitz (Burgendlandkreis) Tabakwaren gestohlen haben sollen.

Die Männer fuhren dann in einem Fahrzeug Richtung Altenburg, woraufhin der Detektiv die Polizei dort kontaktierte. Die Beamten in Thüringen konnten die Männer in Altenburg stoppen. Neben dem am Samstag gestohlenen Tabak fanden sie in dem Fahrzeug weiteres Diebesgut: Schmuck, Kosmetikartikel und Bekleidung. Die Polizisten nahmen die vier Männer vorläufig fest und ermitteln nun wegen Bandendiebstahls.