Wetterzeube/MZ - Zwei Portemonnaies haben Diebe mitgehen lassen, die am Donnerstagabend in Wetterzeube unterwegs waren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist bei zwei Pkw, die in der Schulstraße geparkt waren, je eine Seitenscheibe von den Unbekannten eingeschlagen worden. Aus den beiden Fahrzeugen angelten sich die Diebe die Geldbörsen.